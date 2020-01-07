شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة إيجابية لتلحق بنظيرتها الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثاني جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها إيجابية لتلحق بنظيرتها الأمريكية مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الصينية والاسترالية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما تراجعت مؤشرات الأسهم النيوزيلندية اليوم الثلاثاء وسط مرور يوم دون تصعيد جديد في الشرق الأوسط.

هذا وقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع أعرب الرئيس الأمريكية دونالد ترامب في مطلع هذا الأسبوع عن عدم سماحه لإيران بامتلاك أسلحة نووية، وجاء ذلك عقب ساعات من إعلان طهران الأحد الماضي أنها لن تلتزم بعد الآن بحدود تخصيب اليورانيوم المقررة في الاتفاق النووي لعام 2015 والذي انسحبت منه الولايات المتحدة من جانب واحد عام 2018.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب هدد الأحد الماضي بفرض عقوبات على العراق وذلك عقب إقرار البرلمان العراقي قراراً يدعو الحكومة إلى طرد القوات الأجنبية من البلاد عقب الغارة الجوية الأمريكية الأخيرة في العاصمة بغداد والتي أسفرت عن اغتيال كل من قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ورئيس هيئة الحشد الشعبي الإيراني أبو مهدي المهندس.

كما هدد ترامب أيضا مؤخراً بتدمير 52 موقعاً في إيران تشمل مواقع عسكرية، ثقافية وإستراتيجية لو أقدمت طهران على تهديد أو مهاجمة أي مصالح لبلاده في الشرق الأوسط، إلا أنه وقع التباس بالأمس من جراء رسالة للجيش الأمريكي مفادها أن أمريكا ستنسحب من العراق وتلاها أعرب وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبير أنه لم يتم اتخاذ أي قرار حيال الانسحاب، موضحاً أن رسالة الجيش كانت مجرد مسودة سيئة الصياغة.

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بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس تطرق صحيفة جلوبال تايمز الصينية لكون توقيت الاتفاق التجاري بين واشنطون وبكين ليس بالأمر الهام وأن المحتوي الفعلي للمرحلة الأولى من الاتفاق وكيفية تنفيذية يعد الأهم في الوقت الراهن، وجاء ذلك بالتزامن مع التقرير التي تطرقت لكون وفداً تجارياً صينياً يعتزم السفر إلى الولايات المتحدة بحلول الاثنين المقبل لتوقيع المرحلة الأولى الاتفاق التجاري في 15 من هذا الشهر كما أفاد ترامب مسبقاً.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 1.46% ليربح 24.78 نقطة ويصل إلى المستوى 1,722.27، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 1.47% ليربح هو الأخر 342.08 نقطة ويصل إلى المستوى 23,546.94.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً خلال تداولات جلسة هي الأخرى، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.57% ليربح 23.54 نقطة ويصل إلى المستوى 4,152.84، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.45% ليربح هو الأخر 13.74 نقطة ويصل إلى المستوى 3,097.15.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.83% ليربح 233.34 نقطة ويصل إلى المستوى 28,459.53، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.97% لبربح هو الأخر 20.81 نقطة ويصل إلى المستوى 2,175.88.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي انخفض بنسبة 0.19% ليخسر 22.65 نقطة ويصل إلى المستوى 11,604.67، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 1.20% ليخسر هو الأخر 81.09 نقطة ويصل إلى المستوى 6,816.80.