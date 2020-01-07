شكرا لقرائتكم خبر عن أعلاها 117 جنيها باليوم.. 6 مهن يحصل أصحابها على أكثر من 100 جنيه يوميا والتعدين يتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر الأجور والمرتبات أحد أهم المؤشرات التي تعكس إلى حد كبير معدل تطور النشاط الاقتصادي ارتفاعا وانخفاضا، ومع الإصلاحات الاقتصادية التي شهدها الاقتصاد المصري في الفترة الأخيرة تشهد مؤشرات الأجور والمرتبات التي تصدر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وذلك خلال الربع الثالث من عام 2019، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2018، ويرصد تقرير الجهاز 20 مهنة وحرفة بشكل شهري ومنتظم، حيث شهد التقرير الصادر عن شهر نوفمبر الماضي وجود ارتفاع جماعي لمتوسط أجور الوظائف والمهن خلال فترة التقرير.



الأجور الاعلى الربع الثالث 2019

وتظهر قائمة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن هناك 6 مهن يحصل أصحابها على أكثر من 100 جنيه يوميا في المتوسط، ويتصدر هذه المهن التعدين واستغلال المحاجر وارتفع متوسط أجرها من 94 جنيه إلى 117 جنيه، يليه العاملين في المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية وارتفع متوسط أجره من 60 جنيه إلى 113 جنيه، ثم العاملين في قطاع إمدادات الكهرباء والغاز وارتفع متوسط دخلهم من 100 إلى 110، بالإضافة إلى قطاع الوساطة المالية والتأمين من 98 إلى 109 جنيه، وقطاع التشييد والبناء وارتفع متوسط دخلهم اليومي من 92 جنيه إلى 103، ثم العقارات والتأجير وارتفع متوسط دخلهم اليومي من 57 جنيه إلى 103 جنيه، وأخيرا قطاعي النقل والتخزين وارتفع متوسط دخلهم اليومي من 89 جنيه إلى 102 جنيه، ثم قطاع المعلومات والاتصالات وارتفع متوسط دخلهم اليومي من 90 جنيه إلى 101 جنيه.

وشهد قطاع الأنشطة العلمية والتقنية المتخصصة ارتفاعا ملحوظا، حيث ارتفع متوسط دخلهم اليومي من 78 جنيه إلى 96 جنيه، يليه قطاع الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الاجباري وارتفع متوسط دخلهم اليومي من 83 جنيه إلى 94 جنيه.