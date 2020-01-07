شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يرتفع بتأثير دعمه الحالي – تحليل صباحي – 07-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد انخفاض المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته، ليصل إلى الاستناد لمستوى الدعم المهم 8163.06، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى القصير (من 9403.05 إلى 7396.6)، وسط استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليكتسب المؤشر زخماً إيجابياً ساعده على الارتداد ارتفاعاً، ليحول خسائره تلك إلى مكاسب في نهاية التداولات، ليغلق على ارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.15% بما يعادل 12.41 نقطة، في ظل تداولات المؤشر بمحاذاة خط ميل هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للمؤشر بتداولاته القادمة، بشرط مهم وهو ثبات مستوى الدعم 8163.06، ليستهدف مستوى المقاومة التالي من تلك المتتالية التصحيحية لفيبوناتشي السابق الإشارة إليها عند مستوى 8399.82 الذي يمثل نسبة 50% منها.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8040.35 ومستوى المقاومة 8300.00.
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عدد أسهم الشركات الرابحة
65
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عدد أسهم الشركات الخاسرة
120
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عدد أسهم الشركات الثابتة
10
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عدد أسهم الشركات المتداولة
195
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