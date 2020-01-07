شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الدولار الاسترالي للجلسة الرابعة على التوالي أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الخامسة من الأعلى له منذ 23 من تموز/يوليو الماضي أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات والتطورات المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 02:26 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.10% إلى مستويات 0.6933 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6940، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6927، بينما حقق الأعلى له عند 0.6943.

Advertisements

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل الاسترالي مع صدور قراءة مؤشر إعلانات الوظائف والتي أظهرت اتساع التراجع إلى 6.7% مقابل 1.8% في القراءة السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي قد تعكس تقلص العجز إلي 44.5$ مليار مقابل 47.2$ مليار في تشرين الأول/أكتوبر، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي والتي قد تظهر اتساعاً إلى 54.5 مقابل 53.9 في تشرين الثاني/نوفمبر، بالتزامن مع صدور قراءة مخزونات الجملة والتي قد تعكس تراجعاً 0.6% مقابل ارتفاع 0.3% في تشرين الأول/أكتوبر.