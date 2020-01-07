شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اتصالات يرتفع بجلسة اتسمت بالتذبذب – تحليل صباحي – 07-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم اتحاد اتصالات (7020) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينهي جلسة اتسمت بالتذبذب، محققاً مكاسب بلغت نسبتها 0.79% بما يعادل 0.20 نقطة، ويأتي ارتفاع السهم في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى البعيد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مدعوماً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.
لذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 24.30، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 26.95.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 24.70 ومستوى المقاومة 26.70.
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