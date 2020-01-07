شكرا لقرائتكم خبر عن سيرا يحاول تصريف تشبعه الشرائي – تحليل صباحي – 07-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم سيرا (1810) في آخر جلساته، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -2.36% بما يعادل -0.52 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 22.08، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 23.72.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 20.78 ومستوى المقاومة 22.64.