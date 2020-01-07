العربي الوطني يتلقى دعماً إيجابياً – تحليل صباحي – 07-01-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم العربي الوطني (1080) في آخر جلساته، وذلك على اثر استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مما أعطاه دفعة إيجابية ساعدته على تحقيق مكاسب بلغت نسبتها 1.14% بما يعادل 0.30 نقطة، ويأتي ارتفاع السهم في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ونلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 26.00، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 28.50.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 25.70 ومستوى المقاومة 28.50.
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