شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصل لمنطقة دعم قوية – تحليل صباحي – 07-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم الأهلي (1180) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها -1.05% بما يعادل -0.50 نقطة، ليصل السهم بهذا الانخفاض للاستناد إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالتزامن مع استناده لخط اتجاه تصحيحي فرعي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، كل ذلك يأتي في ظل تأثر السهم باختراقه لخط اتجاه هابط في وقت سابق.

Advertisements

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 46.20، ليستهدف مستوى المقاومة 50.70.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 45.35 ومستوى المقاومة 49.00.