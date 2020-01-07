شكرا لقرائتكم خبر عن زين السعودية يستنزف فرصه الإيجابية – تحليل صباحي – 07-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم زين السعودية (7030) على عدم تغيير في آخر جلساته، ليظل بهذا الإغلاق مستنداً لدعم المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالتزامن مع استناده لمستوى الدعم الفرعي 11.52، فهذا المستوى يمثل سقف تركيبة فنية إيجابية متكونة على المدى القصير وهو نموذج القاع المزدوج الذي تكون في نهاية موجة هابطة كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ويأتي هذا الدعم كآخر المحطات الإيجابية التي قد تساعده السهم على التعافي، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي هابط، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.
لهذا نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط استقراره أعلى مستوى 11.52، ليستهدف مستوى المقاومة 12.48.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.16 ومستوى المقاومة 12.06.
كانت هذه تفاصيل خبر زين السعودية يستنزف فرصه الإيجابية – تحليل صباحي – 07-01-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.