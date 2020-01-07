شكرا لقرائتكم خبر عن عناية يستند لخط اتجاه تصحيحي صاعد – تحليل صباحي – 07-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم عناية (8311) بصورة طفيفة في آخر جلساته، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -0.52% بما يعادل -0.06 نقطة، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليستند السهم بهذا الانخفاض إلى خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مدعوماً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط عودة استقراره أولاً أعلى مستوى المقاومة 12.00، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 14.80.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.50 ومستوى المقاومة 12.96.