شكرا لقرائتكم خبر عن سابك يعاني من بعض الضغوط السلبية – تحليل صباحي – 07-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم سابك (2010) في آخر جلساته، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -0.11% بما يعادل -0.10 نقطة، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليستند إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 90.10، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 84.60.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 88.10 ومستوى المقاومة 93.90.