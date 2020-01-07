شكرا لقرائتكم خبر عن الأسماك يتصدر القائمة الخضراء – تحليل صباحي – 07-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم الأسماك (6050) ارتفاعاً في آخر جلساته، وسط سيطرة الموجة التصحيحية الصاعدة على المدى القصير، ليحقق أرباحاً قوية بلغت نسبتها 9.86% بما يعادل 4.80 نقطة، ليتصدر السهم بهذا الارتفاع قائمة أكثر الأسهم صعوداً بالنسبة المئوية، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ومصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 47.90، ليستهدف مستوى المقاومة 58.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 47.90 ومستوى المقاومة 58.00.
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