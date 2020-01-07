شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم اليابانية.. مؤشر «نيكي» يرتفع 1.50% والان نبدء بالتفاصيل

صعدت الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.

وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 348.11 نقطة أو ما يعادل 1.50% ليصل إلى 23552.97 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 11:30 صباحا بتوقيت جرينتش.

كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 25.41 نقطة، أو 1.50%، ليصل إلى 1722.90 نقطة.