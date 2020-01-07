هل تنفذ "السيارة الكهربائية" شركة النصر للسيارات من نزيف الخسائر ؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زالت شركة النصر للسيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية تعانى من نزيف الخسائر، لا سيما آخر 3 أعوام مالية.

فالشركة ذات التاريخ الطويل لم تحقق خلال أخر 3 أعوام مالية ، إلا نحو 11.6 مليون جنيه إيرادات اجمالية لا تغطى مصروفاتها ،وهو ما يضع كل الآمال على مشروع تصنيع سيارة كهربائية بشركة النصر للسيارات لإعادة الشركة لمضيها المشرق وتجاوز الخسائر، بل وتحقيق الانطلاق المأمول .

وبحسب البيانات الرسمية للشركة فإنها حققت العام المالى 2016-2017 ،نحو 1.8 مليون جنيه مبيعات زادت إلى 6.5 مليون جنيه العام المالى 2017-2018، ثم تراجعت إلى 3.3 مليون جنيه العام المالى 2018-2019 .

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من المنتظر أن يتم تدشين مشروع تصنيع سيارة كهربائية بشركة النصر للسيارات للسوق المحلى وللتصدير ، بالاتفاق مع شركة دونج فينج الصينية، بعد الاتفاق المبدئى بين وزير قطاع الاعمال العام هشام توفيق ،وممثلى الشركة ،والذين قاموا بدورهم يرافقه الدكتور مدحت نافع رئيس القابضة المعدنية ، بزيارة مصانع شركة النصر للسيارات للوقوف على امكانياتها وحالتها الفنية .

ولا شك أن الشركة التى تعمل حاليا فى تصنيع جرارات رومانية ، بهدف تسويقها فى السوق المحلى والتى سبق لها تصنيع أكثر من نموذج للسيارات ،قادرة على تصنيع سيارة ، إلا إن ذلك يتطلب بعض التحديثات فى البنية الاسايسة للشركة ، حيث ستحتاج إلى "سطمبات" السيارة الجديدة وفى المرحلة الأولى يتم استيراد الموتور والشاسية، فيما يمكن للشركة تصنيع بقية المكونات بنسبة قد تزيد عن 55%.

كما يمكن للشركة تصنيع جسم السيارة والزجاج والاستعانة بإطارات مصنعة محليا ودوائر كهرباء وبطاريات محلية أيضا كمرحلة أولى، ثم مع التطوير وتوفير تكنولوجيا حديثة يتم التصنيع بالكامل للسيارات والتصدير من الشركة لمختلف دول خاصة أن العالم يتجه الى تصنيع السيارات الكهربائية حفاظا على البيئة ولعدم استنزاف الوقود التقليدى.