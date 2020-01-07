شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الاهلي المتحد (ALMUTAHED) يغلق بدون تغير -تحليل صباحي- 07-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاحد بدون أي تغيير مقارنة باغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 332 فلس، وذلك بعدما فشل في الاستقرار اعلى مستوى المقاومة الحالي عند 337 فلس، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر ماكد نلاحظ انطلاق إشارة بيع، لذلك نتوقع استمرار الانخفاض ا لحالي لمستوى الدعم 322 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 342 فلس

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 329 بينما مستوى المقاومة هو 333 فلس

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الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط