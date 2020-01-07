شكرا لقرائتكم خبر عن بيت الاستثمار الخليجي (GIH) يقلص خسائر الاحد -تحليل صباحي- 07-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص السهم خسائره التي حققها خلال جلسة الاحد الماضي، حيث اغلق امس الاثنين مرتفعا عند مستوى 58 فلس، في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول لثاني جلسة على التوالي، ويقترب السهم حاليا من مستوى المقاومة 64 فلس، والذي نتوقع ان يضغط على السهم خلال الأيام القادمة للوصول لمستوى الدعم 50 فلس كمستوى اول ثم 40 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 66 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 54.8 بينما مستوى المقاومة هو 60.3 فلس

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الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط