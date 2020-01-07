شكرا لقرائتكم خبر عن بيتك (KFH) يصل لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 07-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس السهم هدفه السعري المتوقع عند 760 فلس، والذي اشرنا اليه في تقريرنا الأخير نهاية الشهر الماضي، حيث اغلق السهم امس الاثنين عند مستوى 770 فلس بدون أي تغيير مقارنة باغلاقه السابق، مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، ويلامس السهم حاليا مستوى الدعم 760 فلس، والذي في حالة اختراقه فسيواصل السهم تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 700 فلس، لذلك نوصي بمراقبة السهم عن قرب خلال الأيام القادمة.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 758.0 بينما مستوى المقاومة هو 772.0 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر بيتك (KFH) يصل لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 07-01-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.