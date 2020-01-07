شكرا لقرائتكم خبر عن بيتك (KFH) يصل لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 07-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس السهم هدفه السعري المتوقع عند 760 فلس، والذي اشرنا اليه في تقريرنا الأخير نهاية الشهر الماضي، حيث اغلق السهم امس الاثنين عند مستوى 770 فلس بدون أي تغيير مقارنة باغلاقه السابق، مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، ويلامس السهم حاليا مستوى الدعم 760 فلس، والذي في حالة اختراقه فسيواصل السهم تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 700 فلس، لذلك نوصي بمراقبة السهم عن قرب خلال الأيام القادمة.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 758.0 بينما مستوى المقاومة هو 772.0 فلس

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الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط