شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الاستثمارات الوطنية (NINV) يلامس متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 07-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع خلال جلسة امس الاثنين ليغلق عند مستوى 133 فلس، ليواجه السهم حاليا مستوى المقاومة 135 فلس، كما يلامس السهم متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي يشكل مقاومة قوية نتوقع ان تضغط على السهم لاسفل خلال الأيام والاسابيع القادمة للوصول لمستوى الدعم 122 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 140 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 129 بينما مستوى المقاومة هو 135 فلس

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الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط