شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الصفاة للطاقة القابضة (SENERGY) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 07-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره لينهي تداولات امس الاثنين عند مستوى 19.80 فلس، لينهي بذلك الجلسة اسفل مستوى الدعم السابق عند 21 فلس، كما انزلق السهم اسفل الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands " لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره للوصول لمستويات اقل قد تصل الى 18 فلس كمستوى اول ثم 16.30 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 21.50 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 18.6 بينما مستوى المقاومة هو 20.50 فلس

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الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط