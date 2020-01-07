شكرا لقرائتكم خبر عن شركة دبي الأولى للتطوير العقاري (FIRSTDUBAI) يخترق دعم محوري -تحليل صباحي- 07-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 31 فلس، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 33 فلس، مما يعد إشارة سلبية، كما اخترق السهم متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، لذلك نتوقع ان ينخفض السهم لمستويات اقل قد تصل الى 28 فلس كمستوى اول ثم 26 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 34 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 29.9 بينما مستوى المقاومة هو 33.2 فلس

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الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط