شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مجموعة الخصوصية القابضة (SPEC) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 07-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم في ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 78 فلس، لينزلق بذلك اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم لثاني جلسة على التوالي، مما يمهد الطريق امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم الهام عند 73 فلس مرة أخرى، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 82 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 76.9 بينما مستوى المقاومة هو 79.6 فلس

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الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط