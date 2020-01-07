شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية (KBT) يقلص خسائر الاحد -تحليل صباحي- 07-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص السهم خسائره التي حققها خلال جلسة الاحد الماضي، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 41.50 فلس، مصحوبا بتدني ملحوظ لكمية التداول، وبالتزامن مع انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان ينخفض السهم مرة أخرى للوصول لمستوى الدعم 38.50 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 43 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 40.5 بينما مستوى المقاومة هو 41.9 فلس

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الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط