شكرا لقرائتكم خبر عن شركة قطر للوقود (QFLS) يخترق خط الاتجاه الصاعد -تحليل صباحي- 07-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق السهم ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 22.60 ريال، مخترقا بذلك خط الاتجاه الصاعد قصير الأجل، مما يعد إشارة سلبية، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر ماكد نلاحظ انطلاق إشارة بيع، لذلك نتوقع ان يشهد السهم مزيدا من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 22.20 ريال كمستوى اول ثم 21.50 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 23 ريال.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 22.26 ريال وبين مستوى المقاومة هو 22.72 ريال
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
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