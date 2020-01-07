شكرا لقرائتكم خبر عن شركة قطر الوطنية لصناعة الإسمنت (QNCD) يخترق القناة الهابطة لاسفل -تحليل صباحي- 07-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره خلال جلسة الاثنين الماضي، حيث اغلق عند مستوى 5.40 ريال، في ظل استمرار الأداء السلبي لمؤشر استوكاستيك، ما انزلق السهم اسفل القناة الهابطة متوسطة الأجل لاسفل، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 5 ريال مرة أخرى، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 5.65 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 5.20 ريال وبين مستوى المقاومة هو 5.43 ريال

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الميل العام المتوقع اليوم: هابط