شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الاول (BKP) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 07-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 6721 نقطة، بالرغم من انه استهل الجلسة منخفضا عند مستوى 6639 نقطة، ويقترب المؤشر حاليا من مستوى المقاومة 6800 نقطة، والذي نتوقع ان يساهم في دفع المؤشر لاسفل لمستوى الدعم 6550 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 6850 نقطة. من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 6,652 وبين مستوى المقاومة هو 6,811 نقطة

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