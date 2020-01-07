شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يستهل الجلسة منخفضا ويغلق مرتفعا -تحليل صباحي- 07-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل المؤشر تداولات امس الاثنين منخفضا عند مستوى 10259 نقطة، الا انه اغلق مرتفعا عند مستوى 10408 نقطة، في ظل تدني كمية التداول، وبالنظر الى المؤشرات الفنية نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان ينخفض المؤشر مرة أخرى لمستوى الدعم 10150 نقطة كمستوى اول، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 10550 نقطة. من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 10,308 وبين مستوى المقاومة هو 10,508 نقطة

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