شكرا لقرائتكم خبر عن قفزة استثنائية في الناتج المحلي الإجمالي والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف: إن من أهم منجزات العام المنصرم طرح حصة من شركة أرامكو للاكتتاب الداخلي، الذي يعد أحد منجزات الرؤية، وما دعت إليه من تنويع مصادر الدخل الحكومية وتفعيل الاستثمارات الحكومية، وإدارتها لأصولها وتمكين القطاع الخاص من زيادة مشاركته الفاعلة في صنع الحدث الاقتصادي، مشيرا إلى أن الطرح الداخلي بالسوق السعودية يدعمها ويجعلها ترتقي لتصبح ثامن أكبر سوق مالية بالعالم وقناة استثمار إضافية للمواطنين، وجذب استثمارات مالية دولية تقدر بمليارات الدولارات لتضخ في السوق المالي السعودي.
وأكد بوخمسين أنه تم تفعيل دور برنامج المحتوى لدعم الصناعة الوطنية وتسهيل تسويق منتجاته على المشاريع الحكومية وإلزامها بشرائها، وحصول القطاع الزراعي على الدعم الكبير متمثلا في تبني مفاهيم تقنيات الإنتاج الزراعي والثروة السمكية المتقدمة لرفع مستوى الأمن الغذائي الذي هو أحد مرتكزات الرؤية، إلى جانب إطلاق الهيئة العامة للترفيه ومشاريعها التي استقطبت السياح من كل أرجاء العالم، فضلا عن إنجازات اقتصادية عديدة شملت التجارة الإلكترونية التي حققت قفزة في مستوياتها بسبب النمو الهائل في شبكة الاتصالات والبنية التحتية التقنية والخدمات المصرفية.
كانت هذه تفاصيل خبر قفزة استثنائية في الناتج المحلي الإجمالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.