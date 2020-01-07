شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال على عملات الملاذ الآمن وسط تصاعد التوترات بالمنطقة والان نبدء بالتفاصيل

أقبل المتعاملون على شراء الين وعملات الملاذ الآمن الأخرى أمس الإثنين إلى جانب أصول مثل الذهب، وسط مخاوف من تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وقادت التطورات إلى عزوف عن المخاطرة، بدأ يوم الجمعة الماضية عقب مقتل قاسم سليماني في هجوم بطائرة مسيرة على موكبه في مطار بغداد.

وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من «انتقام كبير» إذا ردت إيران، بينما رد خليفة القائد الإيراني بطرد الولايات المتحدة من المنطقة.

وارتفعت العملة اليابانية لأعلى مستوى في ثلاثة أشهر إلى 107.77 ين مقابل الدولار الأمريكي في التعاملات الآسيوية، وفي أحدث التداولات زاد الدولار 0.2 % إلى 108 ينات.

واستقر الدولار أمام سلة من ست عملات رئيسية ونزل قليلا مقابل اليورو، وفي أحدت التعاملات زاد اليورو 0.1 % إلى 1.1167 دولار.