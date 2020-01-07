الاقتصاد

الذهب يرتفع لأعلى مستوى في 7 سنوات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع لأعلى مستوى في 7 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

ارتفع الذهب لأعلى مستوى في سبعة أعوام أمس الإثنين مع إقبال المستثمرين على المعدن، الذي يعد ملاذا آمنا جراء تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، بينما تجاوز البلاديوم مستوى الألفي دولار ليسجل ذروة قياسية.

وصعد الذهب في التعاملات الفورية 1.5 % إلى 1574.14 دولار للأوقية، وفي وقت سابق من الجلسة ارتفع 1.8% إلى 1579.72 دولار وهو أعلى مستوى منذ العاشر من أبريل 2013.

وارتفع الذهب في التعاملات الأمريكية الآجلة 1.6 % إلى 1577.20 دولار.

Advertisements

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على العراق، بعدما طالب البرلمان العراقي بخروج القوات الأمريكية والأجنبية من البلاد وسط رد فعل غاضب على قتل الولايات المتحدة قائدا عسكريا إيرانيا بارزا، مما يزيد مخاوف من نشوب صراع أوسع نطاقا.

وسجل السعر الفوري للبلاديوم أعلى مستوى على الإطلاق عند 2020.18 دولار للأوقية وارتفع في أحدث التعاملات 1.4 % إلى 2015.24 دولار.

وتقدمت الفضة 1.9 % إلى 18.38 دولار للأوقية بعدما لامست أعلى مستوى فيما يزيد على ثلاثة أشهر عند 18.50 دولار، في حين تقدم البلاديوم 0.8 % إلى 987.82 دولار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الذهب يرتفع لأعلى مستوى في 7 سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا