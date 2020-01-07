شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع لأعلى مستوى في 7 سنوات والان نبدء بالتفاصيل
وصعد الذهب في التعاملات الفورية 1.5 % إلى 1574.14 دولار للأوقية، وفي وقت سابق من الجلسة ارتفع 1.8% إلى 1579.72 دولار وهو أعلى مستوى منذ العاشر من أبريل 2013.
وارتفع الذهب في التعاملات الأمريكية الآجلة 1.6 % إلى 1577.20 دولار.
وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على العراق، بعدما طالب البرلمان العراقي بخروج القوات الأمريكية والأجنبية من البلاد وسط رد فعل غاضب على قتل الولايات المتحدة قائدا عسكريا إيرانيا بارزا، مما يزيد مخاوف من نشوب صراع أوسع نطاقا.
وسجل السعر الفوري للبلاديوم أعلى مستوى على الإطلاق عند 2020.18 دولار للأوقية وارتفع في أحدث التعاملات 1.4 % إلى 2015.24 دولار.
وتقدمت الفضة 1.9 % إلى 18.38 دولار للأوقية بعدما لامست أعلى مستوى فيما يزيد على ثلاثة أشهر عند 18.50 دولار، في حين تقدم البلاديوم 0.8 % إلى 987.82 دولار.
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