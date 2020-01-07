شكرا لقرائتكم خبر عن برامج ومبادرات لتطوير الخدمات اللوجستية والان نبدء بالتفاصيل

أشار رئيس اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية بندر الجابري إلى وجود العديد من البرامج والخدمات التي أطلقت خلال عام 2019، وأسهمت في تطوير ومساندة القطاع اللوجستي مثل بوابة «فسح» الإلكترونية التي لعبت دورا في تقليص الفترة الزمنية وتسهيل تدفق البضائع إلى المنافذ مع زيادة إنتاجية التحميل والكفاءة التشغيلية وتنظيم الشاحنات عند مداخل المدن، إضافة إلى تقديم العديد من الخدمات الميسرة للتجارة الدولية بربطها مع الجهات المعنية، وتتبع الشحنات وحجز المواعيد، وكذلك الدفع الإلكتروني، إلى جانب إعلان هيئة المواصفات والمقاييس عن إطلاقها برنامجا إلكترونيا يربط الهيئة مع الجمارك السعودية، بهدف حل المشاكل بشكل فوري لا سيما التي حصلت بسبب برنامج «سابر» وذلك لحماية المستوردين والمخلصين الجمركيين من أي تبعات مالية قد تدفع مثل قيمة الأرضيات والمخالفات في حال تحويل البضائع إلى مختبرات الفحص، وهذا الأمر يعتبر بادرة جيدة لدعم القطاعين التجاري واللوجستي، تدل على تقدم كبير في العمل اللوجستي سيجعل المملكة مركزا للتقدم اللوجستي في العالم.

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