شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يواصل الصعود ويتخطى الـ70 دولارا والان نبدء بالتفاصيل
وسجل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 64.35 دولار للبرميل مرتفعا 1.30 دولار أو 2.1 % بعد أن لامس في وقت سابق 64.72 دولار، أعلى سعر منذ أبريل.
تأتي المكاسب بعد صعود بأكثر من 3 % يوم الجمعة الماضية، عقب ضربة جوية أمريكية في العراق قتلت القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني، مما زاد المخاوف من صراع واسع النطاق في الشرق الأوسط قد يعطل إمدادات النفط.
وتسهم المنطقة بنحو نصف إنتاج العالم من الخام، في حين يمر خُمس شحنات النفط العالمية عبر مضيق هرمز.
وهدد الرئيس ترامب أول أمس، بفرض عقوبات على العراق، وثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، في حال إجبار القوات الأمريكية على الانسحاب منه، وكان العراق دعا في وقت سابق القوات الأمريكية والأجنبية الأخرى إلى مغادرة أراضيه.
وقال ترامب أيضا: إن الولايات المتحدة سترد ضد إيران إذا ردت طهران على قتل سليماني.
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