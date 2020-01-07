شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسواق الخليجية تعاود الارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

عاودت مؤشرات الأسواق الخليجية الارتفاع في جلسات أمس، بعد أن منيت بخسارة أول أمس؛ تأثرا بأحداث الشرق الأوسط، فيما انخفضت بعض المؤشرات بنسبة طفيفة إلا أنها حققت تداولات نشطة.

وأنهى مؤشر السوق السعودي جلسة أمس الإثنين على ارتفاع بنسبة 0.2 % عند مستوى 8206 نقاط بزيادة 12 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.1 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 155 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 185 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 65 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 120 شركة على تراجع.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو» أمس منخفضا 257.96 نقطة، ليقفل عند مستوى 6552.30 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 8 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 175 ألف سهم، تقاسمتها 767 صفقة.

وأقفل سوق دبي المالي مرتفعا بنسبة 0.33% عند مستوى 2693 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 114 مليون درهم.

وأنهى سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات أمس منخفضا بنسبة 0.4% عند مستوى 5008 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 113 مليون درهم.

وأقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1.584.14، بارتفاع قدره 8.46 نقطة عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 744.86، بارتفاع قدره 1.38 نقطة عن معدل إقفاله السابق، وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة مليونا و506 آلاف و31 سهما، بقيمة إجمالية قدرها 455 ألفا و835 دينارا بحرينيا نفذت من خلال 49 صفقة.

Advertisements

وأنهت بورصة الكويت تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 25.7 نقطة، ليبلغ مستوى 6074.4 نقطة بنسبة 0.43 %، وبلغت كميات تداولات المؤشر 160.2 مليون سهم، تمت من خلال 8634 صفقة نقدية بقيمة 46.8 مليون دينار كويتي. وارتفع مؤشر السوق الرئيس 18.8 نقطة ليصل إلى مستوى 4797.8 نقطة بنسبة 0.4 % من خلال كمية أسهم بلغت 80.8 مليون سهم، تمت عبر 3615 صفقة نقدية بقيمة 5.1 مليون دينار، كما ارتفع مؤشر السوق الأول 29.2 نقطة، ليصل إلى مستوى 6721 نقطة بنسبة 0.4 %، من خلال كمية أسهم بلغت 79.4 مليون سهم، تمت عبر 5019 صفقة، بقيمة 41.7 مليون دينار.

وأغلق مؤشر سوق مسقط (30) عند مستوى 3951.79 نقطة، منخفضا بـ41.09 نقطة وبنسبة 1.029 مقارنة مع آخر جلسة تداول، التي بلغت 3992.88 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أمس، 518 ألفا و486 ريالا عمانيا، مرتفعة بنسبة 26.8 % مقارنة مع آخر جلسة تداول، التي بلغت قيمتها 408 آلاف و828 ريالا عمانيا.

وقال الكاتب الاقتصادي د. أحمد الحازمي، إن السوق السعودي يتميز بالقوة فيما أن التراجعات التي تحدث بسبب الظروف الجيوسياسية هي فرص لاقتناص الأسهم الجيدة بِقِيَم أقل من «القيمة العادلة».

وتوقع الحازمي أن يشهد العام الحالي الكثير من التحديات بسبب هشاشة الاقتصاد العالمي والاستمرار في خفض أسعار الفائدة، إلا أن تاريخ الاستثمار يؤكد أن مع كل محنة هناك منحة، والشركات ذات الأداء الجيد والتوزيعات المستقرة والمستقبل الواعد، هي أوعية استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال في التوقيت الذي يحصل فيه التراجع لأسباب لا تتعلق بالشركة نفسها، بل بالظروف الخارجية، والسهم الرابح لا يلبث أن يجد طريقه للصعود عند استقرار الأوضاع الجيوسياسية.

وبين أن الاستثمار المتناقض هو إستراتيجية تتعارض مع اتجاهات السوق السائدة أو السمت المعنوي العام، والفكرة هي أن الأسواق تخضع لسلوك يعززه الخوف والجشع، وبالتالي تدفع بالأسواق لأن تكون مبالغة في الارتفاع أو منخفضة انخفاضا غير مبرر.

وأشار الحازمي إلى مقولة وارن بافيت، المستثمر الأوفر نجاحا، وهي عبارة تلخص الفلسفة المتناقضة: «كن خائفا عندما يكون الآخرون جشعين، وجشعا عندما يكون الآخرون خائفين». يمكن أن تكون المكافأة مجزية، لكنها غالبا ما تكون إستراتيجية محفوفة بالمخاطر قد تستغرق فترة طويلة من الزمن حتى تؤتي ثمارها.