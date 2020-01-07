دفع عجلة التقنية لتنويع مصادر الدخل

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وأضاف: تم تطوير سوق الأسهم خلال 2019 م من خلال طرح عملاق النفط العالمي اكتتاب شركة أرامكو السعودية التي تعتبر عملاق النفط بالعالم، والتي تعتبر في المرتبة السادسة من ضمن أكبر 500 شركة من حيث القيمة السوقية في العالم والذي لفت انتباه الصناديق الاستثمارية الأجنبية، كما أن الحكومة السعودية فتحت مجال الاستثمارات في التنقيب عن المعادن الطبيعية في المملكة كالفوسفات والحجر الجيري، ما سيعزز هذا الميزان التجاري للتصدير وخلق صناعات وليدة تخدم هذه الاكتشافات وتدخل في تصنيع الألمنيوم والزجاج والحديد والطاقة الشمسية والأسمنت.
وأكد القحطاني أن المستفيد من كل هذه المشاريع التي طرحت في عام 2019م هو الفرد السعودي؛ لأنها جعلته يتحول من الفكر الاتكالي إلى الفكر المبتكر والمنتج، وهذا يتوازن مع ما دعت إليه رؤية المملكة 2030 لتحقيق بما يعرف بجودة الحياة، وما يتعلق بالتقنية والذكاء الصناعي وإقناع كبرى الشركات للدخول في الاستثمار بالتكنولوجيا والاعتماد على العنصر البشري السعودي.
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