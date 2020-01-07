شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال على عملات الملاذ الآمن وسط تصاعد التوترات بالمنطقة والان نبدء بالتفاصيل
وقادت التطورات إلى عزوف عن المخاطرة، بدأ يوم الجمعة الماضية عقب مقتل قاسم سليماني في هجوم بطائرة مسيرة على موكبه في مطار بغداد.
وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من «انتقام كبير» إذا ردت إيران، بينما رد خليفة القائد الإيراني بطرد الولايات المتحدة من المنطقة.
وارتفعت العملة اليابانية لأعلى مستوى في ثلاثة أشهر إلى 107.77 ين مقابل الدولار الأمريكي في التعاملات الآسيوية، وفي أحدث التداولات زاد الدولار 0.2 % إلى 108 ينات.
واستقر الدولار أمام سلة من ست عملات رئيسية ونزل قليلا مقابل اليورو، وفي أحدت التعاملات زاد اليورو 0.1 % إلى 1.1167 دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر إقبال على عملات الملاذ الآمن وسط تصاعد التوترات بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.