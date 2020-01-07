شكرا لقرائتكم خبر عن خصخصة «التعليم» و«الصحة» لزيادة دور القطاع الخاص والان نبدء بالتفاصيل

أفاد المحلل الاقتصادي خالد الدوسري بأن المملكة حققت إنجازات كبيرة على مدى عام 2019م من مشاريع متنوعة وتغيرات على الصعيدين المحلي والدولي ضمن خطوات واثقة يقطعها الاقتصاد السعودي نحو القمة لينافس اقتصادات الدول الكبرى، وفقا لرؤية المملكة 2030، وكان من ضمن هذه الإنجازات الضخمة التي تميز بها عام 2019م، طرح شركة أرامكو للاكتتاب العام الذي يؤكد أن هذا الطرح يعد فرصة الوصول إلى آفاق جديدة بما يتعلق بتنمية وتطوير الاقتصاد السعودي، كما أن دعم المحتوى المحلي هو إحدى الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد السعودي من خلال برامج الدولة الخاصة بخصخصة بعض القطاعات كالتعليم والصحة وغيرها، حيث تهدف رؤية المملكة لرفع نسبة المحتوى المحلي في قطاعي النفط والغاز من 40% إلى 70% كما أطلقت الدولة تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية الذي يهدف إلى رفع نسبة المحتوى المحلي في القطاعات غير النفطية، وصولا إلى رفع مساهمة القطاع الخاص بالتنمية الاقتصادية بنسبة 65% من الناتج المحلي بحلول عام 2030.

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