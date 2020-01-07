المسعود للسيارات توقع اتفاقية تعاون مع شركة «مسار سليوشنز»

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أعلنت «المسعود للسيارات»، عن تعاونها مع شركة «مسار سليوشنز»، المزود لمجموعة من الخدمات عبر حلول النقل والتنقل للعملاء من القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص في جميع أنحاء الإمارات.

من خلال هذه الاتفاقية، تتولى شركة المسعود للسيارات القيام بأعمال الخدمات الميكانيكية والصيانة الدورية لسيارات «نيسان» و«رينو» و«إنفينيتي» المملوكة من شركة «مسار» وذلك في مختلف مراكز الخدمة. وتشكل هذه الخدمات جزءاً لا يتجزأ من الشراكة بين الطرفين، حيث يضاف إليها تزويد الأسطول بقطع الغيار الأصلية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

وقال عرفان تانسل، الرئيس التنفيذي لشركة المسعود السيارات: «لقد أتاحت لنا خبرتنا العميقة في قطاع السيارات والتي تمتد إلى عقود طويلة، تقديم أعلى معايير الخدمة المتميزة، في حين أن كفاءتنا المهنية الواسعة التي اكتسبناها في خدمات ما بعد البيع وضبط الجودة تضمن حفاظنا على مكانتنا في سوق السيارات في الدولة. وتسعى المسعود للسيارات دائماً إلى الارتقاء بمستويات خدماتها وتحقيق أعلى مستويات الرضا لدى عملائها».

وأكد تانسل أن هذه الشراكة الجديدة مع «مسار سليوشينز» تمثّل الثقة الكبيرة للعملاء في الشركة وقدرتها على توفير أكثر الخدمات كفاءة وفعالية واحترافية؛ مشيراً إلى التطلعات بتعزيز هذه الشراكة ومواصلة العمل معاً في الشهور والسنوات المقبلة.