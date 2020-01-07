التضخم ينكمش للشهر الحادي عشر توالياً

واصل «التضخم» تسجيل معدلات «الانكماش» منذ مطلع العام الماضي 2019 ليبلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي -2.17% على أساس سنوي، فيما ارتفع بمقدار 0.12% على أساس شهري بحسب البيانات الصادرة عن «الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء»

تراجع الرقم القياسي السنوي لأسعار المستهلك في نوفمبر الفائت لانخفاض أسعار الملابس والأحذية بمقدار 7.07%، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز 4.17%، وخدمات النقل 3.94%، وأسعار المطاعم والفنادق 1.37%، وأسعار الأغدية والمشروبات 1.13%، وخدمات الاتصالات 0.09%، والخدمات الصحية 0.06%.

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في حين ارتفع في مجموعات الترويح والثقافة بمقدار 26.28%، والتجهيزات والمعدات المنزلية 1.68%، والسلع والخدمات المتنوعة 1.23%، وخدمات التعليم 0.69%، ومنتجات التبغ 0.57%.

كان الرقم القياسي قد سجل سلسلة انخفاضات على أساس سنوي له منذ مطلع العام الماضي 2019 حيث بلغ في يناير/كانون الثاني الماضي -2.39% وفبراير/شباط -2.53% و مارس/آذار -2.48% و إبريل/نيسان -2.09% و مايو/أيار -1.09% و يونيو/حزيران -1.49% ويوليو/تموز عند -2.22% وفي أغسطس/آب الفائت -2.04%، وفي سبتمبر/أيلول -2.17%، و -1.86% في أكتوبر/تشرين الأول الفائت.

أما على صعيد إمارات الدولة، فقد ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك على نطاق شهري 0.50% في إمارة أبوظبي، و 0.04% في الشارقة، و 0.09% في الفجيرة، بينما تراجع بمقدار 0.22% في دبي، و 0.57% في عجمان، و 0.19% في أم القيوين، و 0.15% في رأس الخيمة.