شكرا لقرائتكم خبر عن التضخم ينكمش للشهر الحادي عشر توالياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل
واصل «التضخم» تسجيل معدلات «الانكماش» منذ مطلع العام الماضي 2019 ليبلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي -2.17% على أساس سنوي، فيما ارتفع بمقدار 0.12% على أساس شهري بحسب البيانات الصادرة عن «الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء»
تراجع الرقم القياسي السنوي لأسعار المستهلك في نوفمبر الفائت لانخفاض أسعار الملابس والأحذية بمقدار 7.07%، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز 4.17%، وخدمات النقل 3.94%، وأسعار المطاعم والفنادق 1.37%، وأسعار الأغدية والمشروبات 1.13%، وخدمات الاتصالات 0.09%، والخدمات الصحية 0.06%.
في حين ارتفع في مجموعات الترويح والثقافة بمقدار 26.28%، والتجهيزات والمعدات المنزلية 1.68%، والسلع والخدمات المتنوعة 1.23%، وخدمات التعليم 0.69%، ومنتجات التبغ 0.57%.
كان الرقم القياسي قد سجل سلسلة انخفاضات على أساس سنوي له منذ مطلع العام الماضي 2019 حيث بلغ في يناير/كانون الثاني الماضي -2.39% وفبراير/شباط -2.53% و مارس/آذار -2.48% و إبريل/نيسان -2.09% و مايو/أيار -1.09% و يونيو/حزيران -1.49% ويوليو/تموز عند -2.22% وفي أغسطس/آب الفائت -2.04%، وفي سبتمبر/أيلول -2.17%، و -1.86% في أكتوبر/تشرين الأول الفائت.
أما على صعيد إمارات الدولة، فقد ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك على نطاق شهري 0.50% في إمارة أبوظبي، و 0.04% في الشارقة، و 0.09% في الفجيرة، بينما تراجع بمقدار 0.22% في دبي، و 0.57% في عجمان، و 0.19% في أم القيوين، و 0.15% في رأس الخيمة.
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