شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم المحلية والخليجية تقلص خسائر «الجيوسياسية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

انحسرت تأثيرات «العوامل الجيوسياسية» على الأسهم خلال ثاني جلسات الأسبوع، وسط تراجع واضح في السيولة التي لا تزال ضمن مستويات متدنية جداً، ومع ذلك، تباين أداء المؤشرات العامة، ليرتفع مؤشر سوق دبي المالي 0.33%، بدعم من قياديات البنوك والعقار، فيما تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.4%، متأثراً بتراجع «أبوظبي الأول» و«الدار».

وفي وسط التحركات الهادئة للأسواق، سجل المستثمرون الخليجيون، محصلة شراء بنحو 15 مليون درهم، مقلصين تأثير محصلة بيع الأجانب غير العرب التي بلغت 16 مليوناً، حيث عزز الأفراد على غير عادتهم، محافظهم الاستثمارية ب 19 مليون درهم.

وسجلت الأسهم سيولة يومية بنحو 226.7 مليون درهم، عبر تداول 127.8 مليون سهم، توزعت ما بين 113 مليون درهم، بتداول 35.6 مليون سهم في أبوظبي، و113.7 مليون درهم، بتداول 92.2 مليون سهم في أبوظبي.

وتفصيلاً، ارتد مؤشر سوق دبي المالي نحو الأخضر على ارتفاع 0.33%، بما يعادل 8.93 نقطة، ليغلق عند مستوى 2693.17 نقطة، بدعم من قياديات السوق، ومنها «إعمار» و«الإمارات دبي الوطني» و«دبي الإسلامي».

وسجل قطاع العقار ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.23%، وسط ارتفاع «إعمار العقارية» 0.26% إلى 3.91 درهم، بتداول 32.7 مليون درهم، كما ارتفع «ديار» 1.16% إلى 0.349 درهم، و«إعمار مولز» 0.55% و«أرابتك» 0.83%، فيما تراجع «الاتحاد العقارية» وحيداً بنسبة 2.22% إلى 0.264 درهم.

وقدم مؤشر قطاع البنوك الدعم الأكبر للسوق، وسط ارتفاع شبه جماعي لأسهم القطاع، الذي ارتفع 0.50%، وسط صعود «دبي الإسلامي» 0.74% إلى 5.43 درهم، بتداول 20 مليوناً، كما ارتفع «الإمارات دبي الوطني» السهم القيادي الأكبر في السوق، بنسبة 0.40% إلى 12.65 درهم، بتداول 14.1 مليون درهم، وارتفع «أملاك» 3.79% إلى 0.465 درهم، و«جي إف إتش» 0.88% إلى 0.807 درهم، كما تراجع «مصرف عجمان» 2.22% إلى 0.88 درهم. وارتفع مؤشر الاستثمار 0.68%، مع ارتفاع «دبي للاستثمار» 0.80% إلى 1.26 درهم، و«سوق دبي المالي» 0.22% إلى 0.902 درهم، و«شعاع كابيتال» 1.14% إلى 0.799 درهم.

وصعد سهم «سلامة» 2.8% إلى 0.55 درهم، و «دار التكافل» 1.9% إلى 0.537 درهم، ليرتفع المؤشر القطاعي بنسبة 1.28%، وذلك على الرغم من تراجع «أمان» 2.35%.

وفي النقل، تراجع سهم «العربية للطيران» 1.28%، و«الخليج للملاحة» 1.6%، وسط ارتفاع «أرامكس» 0.86%.

Advertisements

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية عند 5007.68 نقطة، بتراجع 0.40%، بما يعادل 20.28 نقطة، متأثراً بتراجع المؤشرات القطاعية مثل البنوك الذي انخفض 0.45% و«العقار» 2.21% والتأمين 0.22% و«الطاقة» 0.65%، وسط ارتفاع «الاستثمار والخدمات المالية» 1.42%.

وتحركت السيولة على 3 أسهم فقط في قطاع البنوك، وعلى رأسها «أبوظبي الأول» الذي تراجع 0.79% إلى 15 درهماً، بتداول 35.86 مليون درهم، فيما ارتفع «أبوظبي التجاري» 0.66% إلى 7.68 درهم، بتداول 14 مليوناً، و«أبوظبي الإسلامي» 0.57% إلى 5.3 درهم.

وسجل الاستثمار أفضل أداء بين المؤشرات القطاعية، مع ارتفاع «إشراق للاستثمار» 2.59% إلى 0.317 درهم، بتداولات لم تتجاوز المليون درهم، لاسيما أن عمومية الشركة أقرت الإدراج المزدوج في السعودية، ورفضت قرار تخفيض رأس المال، فيما ارتفع «الواحة» 1.11% إلى 0.91 درهم.

وتراجع سهم «الدار العقارية» 2.35% إلى 2.08 درهم، بتداول 13.6 مليون درهم، كما تراجع «رأس الخيمة العقارية» 0.23% إلى 0.431 درهم.

وارتفع سهم «دانة غاز» وحيداً في قطاع الطاقة، بنسبة 0.68% إلى 0.89 درهم، فيما تراجع «طاقة» 9.91% إلى 0.40 درهم، و«أدنوك للتوزيع» 0.68% إلى 2.92 درهم.

وبحسب بيانات التداول، سجل المستثمرون الخليجيون، محصلة شراء في السوقين ب 15 مليون درهم، نتيجة لمشتريات بقيمة 33 مليوناً، ومبيعات بقيمة 18 مليوناً.

وسجل المستثمرون الأجانب، محصلة بيع بنحو 16 مليون درهم، نتيجة لمشتريات بقيمة 98 مليوناً، ومبيعات بقيمة 114 مليون درهم.

كما سجل المواطنون، محصلة شراء، بنحو 5 ملايين درهم، نتيجة لمشتريات بقيمة 80 مليون درهم، ومبيعات بقيمة 76 مليون درهم. وتباينت توجهات العرب في السوقين، ب 60 ألف درهم، محصلة شراء في أبوظبي، و 4 ملايين درهم، محصلة بيع في دبي. وسجلت المؤسسات في سوقي دبي وأبوظبي، محصلة بيع بقيمة 19 مليون درهم، نتيجة لمشتريات بقيمة 143 مليون درهم، ومبيعات بقيمة 162 مليون درهم، ليسجل الأفراد محصلة شرائية ب 19 مليوناً.