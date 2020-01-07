البنية التحتية لـ 95% من أعضاء «الخدمة المتميزة» صديقة لأصحاب الهمم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

استضافت اقتصادية دبي ورشة عمل على مدى ثلاثة أيام، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة إلى أصحاب الهمم في قطاع التجزئة الرائد في الإمارة. وكان الهدف من الورشة أيضاً تعزيز الوعي بين شركات التجزئة حول «برنامج دبي للخدمة المتميزة»، وعلى وجه التحديد التركيز على توفير تجربة تسوق شاملة في دبي. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي اقتصادية دبي الدؤوب لدعم «استراتيجية دبي لأصحاب الهمم 2016 - 2020» الهادفة إلى خلق مجتمع دامج وصديق لهذه الشريحة المهمة، وتمكينها ودمجها في المجتمع.

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وقالت شيخة البشري، مدير إدارة التميز لقطاع الأعمال في اقتصادية دبي: «إن إضافة أصحاب الهمم كمعيار لبرنامج دبي للخدمة المتميزة وبرامج المتابعة الأخرى، تساعد على الإسراع في دمج أصحاب الهمم في المجتمع، والإسهام في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدولة. لقد أجرى أكثر من 95% من الأعضاء المنتمين لبرنامج دبي للخدمة المتميزة تعديلات على بنيتهم ​​التحتية لتكون صديقة لأصحاب الهمم». وتم تنظيم الورشة بالتماشي مع مبادرة «مجتمعي.. مكان للجميع» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، لتحويل دبي إلى مدينة صديقة لأصحاب الهمم بحلول العام 2020، كما كانت الورشة جانباً من استراتيجية اقتصادية دبي، لتعزيز مكانة الإمارة كوجهة عالمية للتسوق وتوفير الخدمات المنافسة.

وبعد إطلاق مبادرة «مجتمعي... مكان للجميع»، أعلنت إدارة التميّز لقطاع الأعمال في اقتصادية دبي عن معيار «أصحاب الهمم» لأعضاء برنامج دبي للخدمة المتميزة الذي تم إطلاقه في العام 2002، ويقوم بتصنيف منافذ البيع على أساس تميز خدماتها، لجعل التسوق تجربة ممتعة على مستوى الدولة.

وصممت ورشة العمل لتزويد المشاركين برؤية واضحة حول أهمية توفير خدمات استثنائية لأصحاب الهمم، والتحديات التي قد يواجهونها لجعل منافذ البيع ملائمة لهذه الفئة، إلى جانب تعريفهم بالقوانين المتعلقة بالخدمات المقدّمة إليها، وسبل التغلب على المعوقات لتوفير تجربة تسوق شاملة.