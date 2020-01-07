النفط فوق 70 دولاراً و«وول ستريت» تقاوم التصعيد «الأمريكي ـ الإيراني»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت مؤشرات الأسهم العالمية، أمس الاثنين، نزيف خسائرها تحت ضغط التصعيد الجيوسياسي بين الولايات المتحدة وإيران، وفي ظل ذلك تعرضت الأسواق الأمريكية والأوروبية والآسيوية كافة لانخفاضات حادة في مؤشراتها، دون النظر لنتائج اقتصادية قوية وانفراجة واضحة في «حرب التجارة» بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

في «وول ستريت»، تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية أمس الاثنين، ليفقد «داو جونز» أكثر من 140 نقطة، وكانت أسهم شركات الطيران أكبر الخاسرين مع مخاوف تزايد تكلفة الوقود على خلفية ارتفاع أسعار النفط.

ومثلها كمثل باقي الأسواق العالمية تضررت الأسهم الأمريكية من التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط، وشدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن الولايات المتحدة سوف ترد بسرعة على إيران إذا قامت بأيَ هجوم، وذلك رداً على مقتل «قاسم سليماني» قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري.

وكانت «وول ستريت» تراجعت بوتيرة قوية في نهاية جلسة الجمعة الماضية حيث فقد «داو جونز» 230 نقطة على خلفية النزاع الجيوسياسي.

وانحفض المؤشر الصناعي «داو جونز» بنسبة 0.5%، كما هبط «ستاندرد آند بورز» الأوسع نطاقاً 0.4%، وانخفض المؤشر التكنولوجي «ناسداك» 0.6%قبل أن يقلص «داو» و»إس آند بي» خسائرهما لمستويات هامشية لاحقا، بينما صعد «ناسداك» 0.16%.

وفي القارة العجوز، واصلت الأسهم الأوروبية خسائرها، أمس الاثنين، بسبب التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، ليقتصر الشراء على الملاذات الآمنة بينما استفادت أسهم الطاقة من ارتفاع أسعار النفط.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7% ويتجه لتسجيل أسوأ أيامه في أسبوع، وكان أداء الأسهم الألمانية الأضعف في المنطقة حيث انخفض المؤشر داكس نحو 1%.

وفي آسيا، نزل المؤشر نيكاي الياباني إلى أقل مستوى في شهر أمس الاثنين، مع تراجع السوق في أول أيام تداول العام الجديد 2020 خشية تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

ونزل نيكاي 1.91% إلى 23204.86 نقطة، لينخفض المؤشر القياسي عن مستويي دعم رئيسيين: الأول المتوسط المتحرك في 25 يوماً والثاني المتوسط المتحرك في 50 يوماً، ويسجل أقل مستوى منذ الرابع من ديسمبر كانون الأول.

وفقد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.39% ليبلغ 1679.49 نقطة، وهو أقل مستوى إغلاق له منذ أواخر نوفمبر تشرين الثاني. كانت بورصة طوكيو مغلقة من الثلاثاء إلى الخميس بمناسبة العام الجديد. وسجل المؤشران أكبر هبوط في ثلاثة أشهر، ونزل 1835 سهماً من بين 2161 على المؤشر الرئيسي وهي أعلى نسبة في ثلاثة أشهر.

وأضرت المخاوف من تصعيد في الشرق الأوسط بأسهم شركات النقل البحري ونزلت 3.5%، وشركات الطيران لتفقد 2.8%.

وتراجع سهمان من ذوي الثقل علي نيكاي بشدة، إذ خسر سوفت بنك 3.9 وفاست للتجزئة 3%.

(وكالات)