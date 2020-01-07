«جلوبال ديجيتال» الصينية تدشن مقرها في برج خليفة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

دشنت مجموعة «جلوبال ديجيتال» الصينية العالمية المتخصصة في الصناعات الرقمية مقرها العالمي في برج خليفة أمس، بهدف دعم مشاريع التحول الرقمي والابتكار وتطوير المبادرات القائمة على تقنية «بلوك تشين» في القطاعين الحكومي والخاص في الدولة، والتي تعزز تأمين وحماية البيانات.

وقال الدكتور عثمان ظفر الرئيس التنفيذي لمجموعة «جلوبال ديجيتال»، إن المجموعة تعتزم دعم مبادرات الحكومة الذكية واستراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية 2021 (بلوك تشين)، عبر إطلاق صندوق استثماري بملايين الدولارات لتأسيس مركز بحوث رقمي بمقرها في دبي.

وأوضح، أن الصندوق سيخصص لدعم المشاريع الناشئة والمبتكرة وتأهيل وتدريب كوادر تقنية في الدولة، وأنه سيتم الإعلان عن حجم الصندوق في 22 فبراير/شباط المقبل.