«مالية الاستشاري» تناقش موازنة الشارقة لعام 2020

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

ترأس سيف محمد جاسم المدفع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة الاجتماع الذي عقد صباح، أمس، بمقر المجلس في مدينة الشارقة مع ممثلي الدائرة المالية المركزية.

جرى خلال الاجتماع مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية 2020م بحضور مريم راشد أحمد بن الشيخ وعبدالله إبراهيم موسى وعبدالله محمد ناصر العويس وسهيل سالم سويدان الكعبي وجمال محمد بن هويدن وعبيد عوض الصواية الطنيجي بجانب حضور علي ميحد السويدي رئيس المجلس وأحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس الاستشاري والمستشار القانوني يوسف حسن آل علي وآمنة باصليب وسيف بن سويف الكتبي وخالد ناصر الحمادي.

فيما حضر الاجتماع من قبل دائرة المالية المركزية وليد إبراهيم الصايغ المدير العام ومعاونيه من الدائرة

واطلع أعضاء اللجنة على الموازنة وناقشوا بنودها لعام 2020م واستعرضوا الأرقام الواردة بها من الدوائر المركزية والدوائر اللامركزية والهيئات واستمعوا إلى شرح من قبل الدائرة المالية المركزية عما ورد بها.

وقدم وليد إبراهيم الصايغ أمام اللجنة شرحاً مفصلاً حول الموازنة مستعرضاً بيان مقارنة الإيرادات والمصروفات للموازنة العامة لعام 2020 ونمط توزيع النفقات حسب القطاعات وبيان مقارنة المصروفات والإيرادات للدوائر المركزية والملحقة مؤكداً أن الاستفادة من الميزانية لعام 2020 ينصب تركيزها الأكبر على المشاريع الخدمية والبنى التحتية والارتقاء بالإنسان في مجالات التنمية الصحية والاجتماعية والتعليمية

وطرحت اللجنة خلال الاجتماع عدداً من الرؤى حول ما ورد فيها من أرقام سواء في مجال الإيرادات والمصروفات وما تضمنته من أبواب وفصول.

ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقريرها لعرضه على المجلس خلال الجلسة المقبلة.