«الطيران المدني»: معايير السلامة أولوية الشركات الإماراتية

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني، أن تصنيف 3 شركات طيران وطنية ضمن أفضل عشر شركات في مستوى السلامة عالمياً، في دراسة تحليلية مستقلة شملت 405 شركات طيران عالمية قامت بها (إيرلاين ريتنجز)، يعد إنجازاً كبيراً لقطاع الطيران في الإمارات، قائلة، إنه بالرغم من إدراج بعض ناقلاتنا الوطنية ضمن هذه القائمة في السنوات السابقة.

القائمة الأخيرة تميزت بوجود 3 من ناقلاتنا الوطنية (طيران الاتحاد، طيران الإمارات والعربية للطيران) دفعة واحدة ضمن الناقلات الأكثر أماناً سواء ضمن قائمة الناقلات التجارية التقليدية أو قائمة الناقلات الاقتصادية وهو أمر غير مسبوق.

أعرب سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني عن سعادته بتصنيف 3 شركات طيران وطنية ضمن أفضل عشر شركات في مستوى السلامة عالمياً، وقال: يسرني أن أعرب عن اعتزازي بالدور الذي تؤديه ناقلاتنا الوطنية في خدمة قطاع الطيران ووضعها لمعايير السلامة ضمن أهم أولوياتها، ولا شك أن قوة الشراكة القائمة بين الهيئة العامة للطيران المدني (الجهة التنظيمية والرقابية لسلامة وأمن الطيران المدني بالدولة) وشركات الطيران بالدولة وعلى وجه الخصوص الناقلات الوطنية وحرص هذه الناقلات على تطبيق أعلى معايير السلامة أثمرت عن مستويات سلامة عالية أهلتها بجدارة، لتكون ضمن قائمة الناقلات الأكثر أماناً على مستوى العالم.

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وقال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: يأتي هذا الإنجاز المميز لشركاتنا، ليتوافق جلياً مع تصنيف الدولة في المركز الأول عالمياً في الالتزام بمعايير السلامة لدى منظمة الطيران المدني الدولي منذ عام 2016.

ولا شك بأن الزيادة المتواصلة في الحضور البارز لناقلاتنا الوطنية ضمن القوائم الأفضل عالمياً عبر السنوات السابقة يبشر بمستقبل واعد لقطاع الطيران بالدولة، ويعد مؤشراً إيجابياً على تزايد الثقة في منظومة الطيران المدني بالدولة ومكانتها التنافسية، مع تقديرنا وشكرنا لناقلاتنا الوطنية على تعاونها معنا وجهودها في الالتزام بمعايير وأنظمة السلامة التي تضعها الهيئة العامة للطيران المدني.

كما قال إسماعيل البلوشي المدير العام المساعد لشؤون سلامة الطيران: فخورون بنتائج هذا التقييم، والذي يعكس الموقع الريادي للدولة في مجال الطيران بشكل عام وسلامة الطيران بشكل خاص. حيث تعتبر الهيئة من أوائل الهيئات في العالم التي قامت بتأسيس نظام إدارة السلامة، وتشكيل فريق عمل من كوادر على مستوى عال من الكفاءة استطاع أن يدعم النمو المتسارع لصناعة الطيران في الدولة مع المحافظة على تحقيق أعلى مستويات السلامة.