«إكسبو الشارقة» يستعد لإطلاق نسخة متميزة من ستيل فاب 2020

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

يستعد مركز إكسبو الشارقة، لإطلاق النسخة ال16 من معرض صناعة وتشكيل الصلب والمعادن «ستيل فاب 2020»، الذي سينظمه ويستضيفه بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، خلال الفترة من 13 إلى 16 يناير الجاري، حيث أعلن المركز أن عدداً كبيراً من العلامات التجارية، ستكشف عن منتجات جديدة ستقدم لأول مرة خلال المعرض الذي يُعد أحد أبرز الأحداث التجارية المتخصصة في مجال صناعة الصلب على مستوى دولة الإمارات والمنطقة، كما سيشهد الحدث في نسخته الجديدة، مشاركة وحضوراً كبيرين من الشركات الوطنية، إلى جانب المئات من الشركات والعلامات العالمية في مجال الأعمال المعدنية .

تلبية تطلعات العارضين

Advertisements

وأكد سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن وتيرة العمل لاستضافة النسخة ال16 من معرض «ستيل فاب 2020» تَعدُ بتقديم نسخة متميزة تلبي تطلعات العارضين الذين يهدفون من مشاركتهم إلى الاستفادة من الطلب المتزايد من القطاعات الأساسية على هذه الصناعة في الدولة والمنطقة، للكشف عن أحدث تقنياتهم ومنتجاتهم وطرحها في الأسواق من خلال المعرض، نظراً لأهمية هذا الحدث بالنسبة لأقطاب الصناعة والتجار المحليين والإقليميين، لافتاً إلى أن «ستيل فاب» يعد من الأحداث التجارية المهمة حيث يجمع سنوياً كبار المنتجين والمهتمين والمتخصصين في صناعة الصلب .

نمو ملحوظ

وأوضح المدفع أن «ستيل فاب 2020» ينعقد في وقت تشهد فيه صناعة الصلب والمعادن نمواً ملحوظاً يجسده النتائج المحققة في النصف الأول من العام 2019 إثر التعاقدات الإنشائية الجديدة في دول مجلس التعاون الخليجي والتي بلغت قيمتها 138 مليار دولار، بالإضافة إلى النمو المطرد الذي شهده قطاع الصناعات الإنشائية والتحويلية على مدار السنوات القليلة الماضية، من خلال دورها الرئيس في دعم مشاريع البنى التحتية والمشاريع التجارية الضخمة، في ظل زيادة الإنفاق الحكومي عليها، حيث ارتفعت مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 2.5٪ بقيمة 122 مليار درهم (33.2 مليار دولار) في عام 2018 عن العام 2017 الذي سجل 119.7 مليار درهم (32.5 مليار دولار).وأشار المدفع، إلى أن السياسات الاقتصادية الحكيمة المتبعة في دولة الإمارات، ساهمت في انتعاش وزيادة تنويع الأداء في الصناعات الإنشائية والتحويلية، الأمر الذي عزز قطاع تصنيع المعادن بالدولة وحافظ على مستويات نمو إيجابية.