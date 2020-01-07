الإمـارات تبحـث برامـج التعـاون مـع التشـيك

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، قوة وتنامي العلاقات الثنائية والاقتصادية بين دولة الإمارات، وجمهورية التشيك، مدفوعة برغبة قيادتي البلدين في الارتقاء بشراكتهما نحو مستويات أكثر تطوراً.

جاء ذلك خلال استقباله في مقر وزارة الاقتصاد بدبي، جيري سلافيك، سفير جمهورية التشيك لدى دولة الإمارات، بحضور المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية، ودانيال بلازكوفك السكرتير الأول للشؤون الاقتصادية والتجارية في السفارة التشيكية بالدولة، إلى جانب عدد من مسؤولي وزارة الاقتصاد.

وبحث الجانبان خلال اللقاء، سبل تعزيز أوجه التعاون الاقتصادي، وتبادل الخبرات خلال الفترة المقبلة في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وجاء من أبرزها القطاع اللوجستي والأمن الغذائي والمجالات المرتبطة بالابتكار والتكنولوجيا وريادة الأعمال، فضلاً عن التبادل السياحي والثقافي، والتعاون في الطاقة المتجددة وقضايا البيئة والتغير المناخي.

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وأكد الطرفان أهمية مواصلة الجهود المشتركة بين الجهات المعنية في البلدين لتوقيع اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري وفني بين حكومتي البلدين، يتم استناداً إليها تأسيس وانعقاد أول لجنة اقتصادية مشتركة بين الطرفين لتمثل منصة فعالة تحدد الأولويات الاقتصادية، وتضع برنامجاً مدروساً لمسارات التعاون والتنسيق خلال العامين المقبلين.

كما بحث المسؤولان أهمية تشجيع القطاع الخاص في البلدين على استكشاف الفرص المتاحة لمزاولة الأعمال والمشاريع الاستثمارية في المجالات ذات الإمكانات الواعدة والاهتمام المشترك للبلدين، وناقشا أيضاً إمكانية عقد ملتقى لرجال الأعمال خلال الأشهر القليلة المقبلة لتعزيز قنوات الشراكة بما يخدم تطلعات البلدين.

وأوضح المهندس سلطان بن سعيد المنصوري خلال الاجتماع أن دولة الإمارات حريصة على تعزيز شراكتها الاقتصادية والتجارية مع جمهورية التشيك باعتبارها أحد الاقتصادات القوية والوجهات التجارية الحيوية في منطقة وسط أوروبا، فضلاً عن امتلاكها العديد من القطاعات والفرص الاقتصادية المهمة التي تمثل قواسم مشتركة مع الرؤية الاقتصادية والتنموية لدولة الإمارات، مثل الجوانب المتعلقة بالتكنولوجيا والصناعات المتقدمة والابتكار والطاقة المتجددة والأمن الغذائي.

وأكد السفير التشيكي حرص بلاده على تطوير قنوات الشراكة بين بلاده ودولة الإمارات في مختلف القطاعات ذات الأولوية على الأجندة الاقتصادية للبلدين، مؤكداً أن أسواق الدولة تمثل وجهة رائدة على مستوى المنطقة بالنسبة للشركات التشيكية، ولا سيما في ظل الفرص المتنوعة للاقتصاد الإماراتي، وأهمية الدولة كمقصد تجاري مهم على مستوى المنطقة. كما أكد أن جمهورية التشيك حريصة على أن تكون مشاركتها في إكسبو دبي 2020 مشاركة مميزة تسهم في توسيع فرص التعاون التجاري بين التشيك ومختلف أسواق المنطقة والعالم.