خبراء الأمن والسلامة يلتقون في «إنترسك 2020»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يجتمع خبراء الأمن والسلامة، في «إنترسك 2020» الذي تنطلق فعالياته 19 يناير، ويعد المعرض المتخصص في الأمن والسلامة ومكافحة الحرائق، وستقوم الوكالة الوطنية لدعم تنمية الاقتصاد الفرنسي دولياً «بيزنس فرانس» بتنظيم الجناح الفرنسي المشارك بفعاليات معرض الأمن والسلامة «إنترسك 2020».
تحظى الصناعة الفرنسية بشهرة دولية في عدة مجالات مثل الوقاية من الحرائق ومكافحتها ومعدات حماية الأفراد (PPE) إلى جانب حماية البنية التحتية وضمان سلامتها.
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