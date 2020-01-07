«إيميكول» توفر خدمات التبريـد لثمانيـة قطاعات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت الإمارات ديستريكت كولينغ المحدودة «إيميكول»، المملوكة بالكامل لدبي للاستثمار، أنها أصبحت الآن قادرة على توفير خدمات تبريد المناطق لأكبر القطاعات، بما في ذلك السكنية ومراكز التسوق والمباني التجارية والفنادق والمدارس والجامعات والمستشفيات والشقق المفروشة والمجمعات الصناعية والسكنية للعمال في جميع أنحاء دولة الإمارات، بفضل اعتمادها على شبكتها الضخمة التي يتجاوز طولها 240 كيلومتراً خلال العام الماضي 2019.

وتمكنت الشركة من تسجيل زيادة بنسبة 38% على مدار السنوات الخمس الماضية، ما ساعدها على رفع نطاق التغطية لشبكة الخطوط التابعة لها، بمعدل نمو قدره 75 كيلومتراً. ويشير النمو الوشيك في قطاع التبريد بالمنطقة إلى زيادة في الطلب على خدمات التبريد الفعالة، باعتبارها الحل الأمثل للمناخ السائد في المنطقة، كما يعتبر فعالًا في استخدام الموارد، مع انخفاض مستوى الانبعاثات الكربونية، وتوفير هذه الخدمات بأسعار معقولة.

ومن خلال اتصال الشبكة مع أكثر من 2,200 مبنى في جميع أنحاء الدولة في العام 2019، والتعامل مع ثمانية قطاعات كبيرة، بما في ذلك المراكز التجارية وغيرها، تعكس الإحصاءات الصادرة عن «إيميكول» والمتعلقة بالمشاريع والاتفاقيات والعقود، وعي أصحابها ومطوريها إزاء هذه الحلول وأهميتها المتزايدة على مستوى المنطقة، لدورها الإيجابي في توفير الطاقة، كما أنها تعدّ نظام تبريد صديقاً للبيئة. ويأتي التوسع في شبكة خطوط الأنابيب التابعة للشركة كنتيجة مباشرة لاستراتيجية الشركة لتلبية الطلب المتزايد على خدمات تبريد المناطق في العديد من المشاريع السكنية والتجارية، ومواصلة الإسهام في تطوير ودعم بنيتها التحتية، بما يتماشى مع أهداف «استراتيجية دبي للطاقة 2030 و 2050».

وقال الدكتور أديب المبدر، الرئيس التنفيذي لشركة «إيميكول»: «تستحوذ خدمات تبريد المناطق على المزيد من الاهتمام، وتحقق مستوى أعلى من الزخم السريع، باعتبارها حلاً بديلاً للتبريد، وتتوافق مع معايير الحفاظ على البيئة، بما في ذلك الحد من الانبعاثات الكربونية، مع خفض التكاليف بنسبة 40% من احتياجات الربط مع الشبكة، مقارنة مع أنظمة التبريد التقليدية. إن تنوع قاعدة عملائنا والقطاعات الرئيسية التي نتعامل معها، يمثل شهادة على زيادة استثماراتنا لتطوير البنية التحتية، إلى جانب الطلب المتزايد على أنظمة التبريد الموثوقة والفعالة من حيث التكلفة، لنسهم من خلال ذلك في تطوير سوق التبريد في الدولة».