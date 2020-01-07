«اقتصادية الشارقة» تعقد اجتماعات تنسيقية مع شركات حيوية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

من منطلق حرص دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة على تعزيز العلاقات بمختلف الجهات، عقدت إدارة الرقابة والحماية التجارية عدداً من الاجتماعات مع العديد من شركات القطاع الخاص العاملة في الإمارة لمناقشة قضايا التنسيق والتعاون بينهم في مجال التوعية والإرشاد.

وضم الاجتماع الذي عقد في مقر الدائرة مسؤولي إدارة الرقابة والحماية التجارية ومسؤولي كل من شركات «إي ماكس»، و«شرف دي جي»، و«أكسيوم»، و«أكسيوم كير»، و«كارفور»، حيث ناقش الاجتماع آلية السياسة العامة وإيضاح أهمية تطبيقها للشركة والمستهلك على حد سواء.

وأكد سلطان عبد الله بن هدة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة على أهمية تعزيز التعاون بين الدائرة والشركات العاملة في الإمارة كافة بما يطور من بيئة الأعمال ويعزز من جاذبية الشارقة، مشيراً إلى أن هذه الاجتماعات تعد فرصاً مثالية لتبادل الخبرات والرؤى مع مسؤولي الشركات، سعياً لوضع أطر واضحة للتوعية والإرشاد بما يواكب متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة في الإمارة.

وقال إن الدائرة ستستمر في التنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة بالجانب الاقتصادي لإمارة الشارقة من خلال الاجتماعات التنسيقية لاطلاعها على آخر المستجدات والتطورات الحاصلة في الساحة الاقتصادية للإمارة، حرصاً منها على حماية حقوق وامتيازات الشركات والأفراد المستهلكين معاً.

وقال سالم السويدي، نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية في «اقتصادية الشارقة» إن مثل هذه الاجتماعات تشكل تجسيداً حقيقياً للجهود الرامية إلى تعزيز التكامل والتعاون والتنسيق في دفع عجلة الارتقاء بآليات التخطيط الاقتصادي، تماشياً مع التطلعات الطموحة في بناء اقتصاد معرفي تنافسي قائم على الإنتاجية. كما أعرب عن تطلعه إلى توطيد جسور التواصل بين الجهات المعنية والشركات العاملة في الإمارة، ومتابعة تنفيذ بعض المحاور التي طرحت في اللقاء وتطبيقها على أرض الواقع.