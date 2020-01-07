جريفيث: وثيقة 4 ينايرومجلس دبي خريطة طريقنا للمستقبل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أكدت مطارات دبي، أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن تشكيل مجلس دبي الجديد بالتزامن مع حلول 4 يناير 2020 تاريخ تسلمه مقاليد الحكم في دبي، إنما يشكل إضافة نوعية ومرحلة جديدة في بناء مستقبل دبي وتطلعها إلى أن تصبح أفضل مدن العالم لنمط الحياة الكريمة لكل من يعيش على أرضها. مشيرة إلى أن قطاع الطيران يلعب دوراً رئيسياً في تحقيق رؤية سموه بالمضي قدماً على طريق الريادة والتفوق.

وقال بول جريفيث الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، إن البنية التحتية والمواصلات هي جزء أساسي في معادلة دبي وتخطيطها للخمسين سنة المقبلة، حيث تعتبر مطارات دبي جسر عبور لربط سكان المعمورة وثقافات العالم ببعضها بعضا. مشيراً إلى أن مطار دبي الدولي يحتل للعام السادس على التوالي المرتبة الأولى على قائمة أكبر مطارات العالم بأعداد المسافرين الدوليين.

وأكّد جريفيث قائلاً: إن وثيقة الخمسين وتشكيل مجلس دبي الجديد، وتكليف سمو الشيخ أحمد بن سعيد بالإشراف على إدارة قطاع الطيران وغيره من القطاعات الحيوية لاقتصاد دبي، إنما يضع أمامنا تحديّاً كبيراً. وعلى هذا الصعيد أود التأكيد أن هذه الوثيقة وما ورد فيها من رؤى وتوجهات سوف تصبح خريطة طريق بالنسبة لنا للمضي قدماً على طريق أن نصبح المطار الأفضل في العالم في كافة المجالات بفضل ما نملكه من قدرات وكفاءات راكمناها طوال السنوات الماضية.