شكرا لقرائتكم خبر عن عندما صار «وحيد القرن» أرنباً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

باشكار تشاكرافورتي *

سوف تتذكر أسواق المال العالمية عام 2019 بأنه العام الذي تحولت فيها شركات المليار الأول «يونيكورن» أو وحيد القرن، إلى أرانب. فبعد الاكتتاب العام الأولي، هوت أسهم شركة «أوبر» الأشهر ضمن المجموعة رغم تقييمها الخرافي. ولم يكن حظ منافستها الأكبر شركة «ليفت» أفضل، فقد خسرت الشركتان ما يزيد على 40 مليار من قيمتهما السوقية منذ إدراج أسهم كل منهما.أما شركة «وي ويرك» فقد خسرت 40 ملياراً من قيمتها حتى قبل أن تطرح على الاكتتاب العام الأولي. وفي إفريقيا فقدت نجم التجارة الإلكترونية الأشهر شركة «جوميا» نصف قيمتها السوقية خلال ستة أشهر من طرحها على الاكتتاب العام، على الرغم من تقييمها الضخم الذي دخلت السوق بناء عليه.

وينتظر أن تواجه شركات أخرى نفس المصير خلال عام 2020، من أبرزها شركة «إير بي إن بي» و«جين لاب» و«ديدي تشوسينج» على سيبل المثال لا الحصر. وتترك كوارث 2019 درسين بسيطين للمستثمرين والمحللين: أولهما، ضرورة بذل الجهود الكافية في تقييم الشركات، والثاني ضرورة تعديل التقييم تباعاً وفقاً لوضع الشركة وحجم انتشارها في أسواق العالم. وبما أن طبيعة أنشطة الشركات الرقمية تقوم على توزعها في أكثر من دولة فلا بد من الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات وقوانين كل دولة على حدة فيما يخص ممارسة الأعمال.

ويعتمد الكثير من المستثمرين بشكل كبير على الخبرات والتوقعات الأمريكية عند تقييم الشركات الرقمية. وعلى الرغم من أن مثل هذه الشركات تطلق منتجات يمكنها عبور الحدود بسرعة الضوء، فإن قدرتها على تحقيق القيمة تبقى رهناً بسياسات كل بلد وأنظمته وبنيته التحتية ومواقف المستهلكين. فشركة «إير بي إن بي» تنشط في 191 دولة و«أوبر» في 87 دولة و«وي ويرك» في 37 «دولة، وهذا يعني أن تقييمات المحللين التي تعتمد على ما درسوه في الكتب ينبغي أن تتجاوز تلك المعلومات النظرية إلى التداخل الجغرافي والديموجرافي لتلك الدول.

لنأخذ السوق الهندي مثلاً، فهي ضخمة على الورق. هناك 293 مليون مشترك نشط في شبكة الإنترنت في مدن الهند وحدها. ومع ذلك، هناك العديد من التحديات أمام ممارسة الأعمال الرقمية، حيث فرض البنك المركزي على الشركات توطين البيانات،أي تخزين بيانات المستخدمين الهنود على المنصات الرقمية داخل حدود البلاد. وابتداءً من يناير 2020، تعتزم الحكومة الهندية إلزام منصات التواصل الاجتماعي وشركات التجارة الإلكترونية بمراقبة الرسائل وتتبع المرسلين وحذف بعض المحتوى. ويمنح مشروع القانون الهيئات الحكومية صلاحيات تعقب الشركات في قضايا الخصوصية باسم الأمن الوطني.

قد تكون هذه الإجراءات عائقاً أمام العديد من الشركات الرقمية الدولية وتجعل السوق الضخم من الناحية النظرية غير جذاب مطلقاً.

وبطبيعة الحال، تختلف سياسات الدول حيال الشركات الرقمية ؛ ويعتمد الكثير منها على تفاصيل النظام الأساسي ونموذج العمل. وغالباً ما تكون التجارة الإلكترونية أبطأ في البلدان التي تتمتع ببنية تحتية غير كافية للوفاء بالضوابط والخدمات اللوجستية وأنظمة الضرائب عبر الحدود.

ومن المتوقع أن تواجه الشركات الرقمية عراقيل في البلدان التي تفرض رقابة على المحتوى. كما أن الاقتصاد التشاركي لا يحظى بنفس القدر من الترحيب في البلدان التي تمارس فيها اتحادات العمال هيمنة باسم القانون، مثل نقابات السائقين أو مالكي المباني أو البلديات التي لديها أنظمتها الخاصة في تقسيم المناطق. وتواجه الأنشطة الفردية المستقلة لهذه الشركات صعوبات شتى في البلدان ذات الكفاءة المنخفضة في اللغة الإنجليزية أو أنظمة الفوترة والملفات الضريبية المعقدة.

من هنا فإن على المستثمرين اللاهثين وراء الاستثمار في الشركات الرقمية الناشئة «يونيكورن»، أن يتوخوا الحذر حيال الاستثمار فيها خلال عام 2020،وذلك بدراسة حالة كل شركة على حدة بدل الانجرار وراء تحليلات عامة تفتقر إلى الدقة وربما المصداقية.

وقد يكون الاسم المشترك لهذه المجموعة«يونيكورن» مبعث سرور،لكن ذلك لا يعني أن المستثمرين لن يواجهوا إخفاقات أخرى في بعضها كما حصل خلال عام 2019.

* بلومبيرج